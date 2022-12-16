مؤسسة النفط الليبية تتابع مشاريع شركة “هاليبرتون” الأمريكية المتعلقة بحفر وصيانة الآبار

عقدت إدارة الحاسب الآلي والاتصالات بمؤسسة النفط الليبية، اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي شركة “هاليبرتون” الأمريكية لخدمات الطاقة، بمقر المؤسسة في طرابلس.

وقالت المؤسسة في بيان إن الاجتماع خصص لمناقشة ومتابعة مشاريع الشركة وأعمالها المنفذة المتعلقة بحفر وصيانة الآبار.

كما شهد الاجتماع تقديم عرض مرئي من شركة “هاليبرتون” حول التقنيات الحديثة التي تعمل بها الشركة لمعالجة المشاكل وتقديم الحلول وإنجاز أعمال حفر الآبار.

حضر الاجتماع عن المؤسسة المديرون العامون لإدارات الحاسب الآلي والاتصالات عبد الحكيم الكمايلي، التفتيش والقياس، علي الساعدي، ومديرو إدارات الإنتاج، أنور عقيل، الحاسب الآلي، إبراهيم الأحمر، وعضو لجنة الإدارة بشركة شمال أفريقيا، محمد قريميدة، وعدد من المختصين بالإدارات ذات العلاقة بالمؤسسة.

وعن شركة هاليبرتون” حضر المدير العام لفرع الشركة في ليبيا، محمد التليسي، ومدير قسم “لاندمارك” عمران داود، وعبر الدائرة المغلقة عدد من المختصين بالشركة.

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