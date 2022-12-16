حكماء وأعيان غات يطالبون بمذكّرة توقيف فورية للمتورطين في تسليم أبو عجيلة

طالب المجلس الاجتماعي لحكماء وأعيان غات في بيان له، خلال وقفة إحتجاجية نظمها أهالي غات ضد تسليم المريمي، الصديق الصور بإصدار”مذكرة توقيف وإحضار فوري وعاجل بحق كل من كانت له اليد في تسليم المواطن بوعجيلة مسعود إلى جهات أجنبية.”

كما طالب المجلس وفق نص البيان “برفع الحصانة لمن فعل هذا الفعل الشنيع وتسليم مواطن ليبي لجهة أجنبية”.

وطالب المجلس جميع المحامين الوطنيين والشرفاء بالاصطفاف للدفاع عن قضية بوعجيلة مسعود، حتى يرجع إلينا سالمًا بقوة القانون، وفق نص البيان.