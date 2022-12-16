ديوان المحاسبة يتعاقد مع شركة “RSM” الدولية لمراجعة وتقييم الاستثمارات الليبية بالخارج

تعاقد ديوان المحاسبة الليبي مع شركة المراجعة الدولية RSM لمراجعة وتقييم السياسات الاستثمارية لبعض الشركات والمحافظ الاستثمارية التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار، وتدريب عناصر من الديوان في مجال المحافظ الاستثمارية.

وقال المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة إن رئيس ديوان المحاسبة الليبي، خالد شكشك، وقع العقد مع الشركة بمدينة لندن بالمملكة المتحدة، بحضور اللجنة الفنية المشكلة من الديوان، ومدير عام محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، وممثل عن المؤسسة الليبية للاستثمار.

وأشار إلى أن توقيع العقد جاء عقب استكمال اللجنة الفنية المشكلة من الديوان بتحديد نطاق وملفات المراجعة التي سيتم إنجازها خلال الربع الأول من عام 2023م.

ولفت إلى هذا التوقيع يأتي تماشياً مع الاستراتيجية الجديدة التي تبناها ديوان المحاسبة لمتابعة الاستثمارات الليبية، والدفع في اتجاه تحسين أدائها ومنع التجاوزات في أصولها وممتلكاتها.

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