باتيلي يدعو إلى مكافحة العنف ضد المرأة في ليبيا

دعا ممثل الأمين العام الخاص ورئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي جميع الأطراف المعنية في ليبيا، بالتزامن مع اختتام حملة الـ 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، إلى اتخاذ خطوات ملموسة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات بجميع أشكاله على الإنترنت وخارج الإنترنت.

كما دعا إلى اعتماد قوانين من شأنها أن توفر الحماية للنساء والفتيات ضحايا العنف، مؤكدا أن العنف ضد المرأة ليس ظاهرة منعزلة، ويأتي انتشاره بسبب التشرذم المؤسسي الليبي وعدم كفاية الأطر القانونية.

وحث باتيلي السلطات الليبية المعنية على الاستمرار في اتخاذ جميع التدابير اللازمة واعتماد القوانين التي تحمي وتعزز حقوق المرأة والطفل.

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