شحنة معدات صيانة تصل محطة كهرباء شمال بنغازي

العنوان-بنغازي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء نقل شحنات معدات جديدة إلى الوحدة الغازية السادسة بمحطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة استعدادًا لصيانتها.

وقالت الشركة في بيان لها، أن الشحنات الجديدة مُوردة من شركة “سيمنز” الألمانية وتأتي بعد تفعيل الاتفاقية معها وفتح الاعتمادات المستندية؛ لإجراء صيانات طويلة الأجل لوحدات التوليد بالمحطة.

وأشارت الشركة إلى أن محطة شمال بنغازي التي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 350 ميغاوات، تخضع للعمرة الجسيمة مع بداية العام المقبل، ما من شأنه المساهمة في دعم الشبكة الكهربائية والرفع من قدرتها الإنتاجية.