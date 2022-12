السيسي لـ المنفي: داعمون لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة

ليبيا- بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستجدات الأوضاع السياسية على الساحة الليبية.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد، أكد أن مباحثات الجانبين تم على هامش مشاركتهما في فعاليات القمة الأميركية الإفريقية في العاصمة واشنطن، مشيرًا إلى تأكيد السيسي موقف مصر الثابت الداعم لجهود الرئاسي وإنجاحها لكافة هذه الجهود لمساعدة الليبيين.

وأضاف البيان: إن هذه المساعدة هادفة لتهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل متزامن وإنهاء الأزمة الراهنة من خلال تفعيل إرادة واختيار الشعب الليبي، فيما ثمن المنفي الجهود المصرية الكبيرة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

