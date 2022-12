ليبيا – كشف تقرير استقصائي عن موقف الاتحاد الأوروبي من اتفاقية التنقيب عن الطاقة المبرمة بين الأتراك حوكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

التقرير الذي نشرته صحيفة “كاثمريني” اليونانية الناطقة بالإنجليزية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن مصادر ديبلوماسية تأكيدها تجديد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل موقفه الرافض لهذه الاتفاقية.

وأوضحت المصادر أن بوريل بعث برسالة إلى وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس أدان فيها الاتفاقية بشكل مطلق مع بيان موقف الاتحاد الواضح منها، متعهدًا بالاستمرار في الدفاع عن هذا الموقف، فيما بينت المصادر أن رسالة بوريل أتت ردًا على أخرى بعثها إليه ديندياس في نوفمبر الماضي.

ترجمة المرصد – خاص

Shares

The post الاتحاد الأوروبي لـ اليونان: معكم ضد اتفاقية الطاقة المبرمة بين الأتراك وحكومة الدبيبة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية