الإمارات: ندعم مساعي إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا

أشاد نائب مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة السفير محمد بوشهاب، في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، اليوم الجمعة، بمساعي دول الجوار الليبي من أجل الدفع نحو إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا.

وأشار مندوب الإمارات إلى دعم بلاده لتلك الجهود، معبراً عن تطلعها أن تقدم خارطة طريق مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي، مسارات أساسية تحقق طموحات الليبيين في الأمن والازدهار.

ودعا بوشهاب، جميع الأطراف إلى تنسيق جهودها مع باتيلي، لإنجاح مساعيه، لافتاً إلى أهمية المصالحة الوطنية لطي صفحة الماضي وتعزيز اللُحمة الوطنية بما يخدم السلم والأمن على المدى البعيد، وأثنى على الأولوية التي تبديها الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لهذا الملف.

وأكد على ضرورة مواصلة البناء على المكاسب المحققة في الجانب الأمني في جانب دحر الإرهاب، وتعزيز وقف إطلاق النار، مجدداً المطالبة بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب بشكل تدريجي ومتوازن.

كما أثنى على أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الساعية إلى الحفاظ على اتفاقية وقف إطلاق النار.

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وقال إن بلاده تدعم خطوات توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، بما يحول دون الانتشار غير المشروع للأسلحة، ويضمن عدم تكرار الاشتباكات، وتؤيد دعوات نزع السلاح، وإصلاح القطاع الأمني.