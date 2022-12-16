المنفي يشارك في قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا في واشنطن

العنوان – واشنطن

شارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الجمعة في أعمال قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا في واشنطن.

وأكد المكتب الإعلامي في المجلس الرئاسي، أن القمة تناولت في دورتها الثانية والتي عُقدت خلال الفترة من 13 – 15 ديسمبر الجاري، مجالات الاقتصاد وريادة الأعمال.

وأضاف المكتب الإعلامي أن القمة تطرقت كذلك إلى دعم الاستقرار والأمن الغذائي للقارة وعلاقة القارة الإفريقية بالولايات المتحدة.

وأفاد المكتب الإعلامي في المجلس أن المنفي شارك في عدة فعاليات ذات صلة، كما أجرى عدة لقاءات ثنائية لتعزير العلاقات مع الدول الصديقة.