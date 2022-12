كاثمريني تلمح لضربة وجهها السيسي إلى الطموحات التركية في ليبيا

ليبيا – ألمح تقرير تحليلي نشرته صحيفة “كاثمريني” اليونانية الناطقة بالإنجليزية إلى توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضربة للطموحات التركية في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من تحليلاته صحيفة المرصد، أكد أن إعلان السيسي لحدود بلاده البحرية مع ليبيا وجه ضربة للاتفاقية الاقتصادية للتنقيب البحري عن الطاقة المبرمة مؤخرًا بين الأتراك وحكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وتابع التقرير: إن هذا الإعلان ممهد لاتفاقية ثلاثية مستقبلية بين اليونان ومصر وليبيا بخلاف تركيا. ناقلًا عن الخبير الإستراتيجي اليوناني “بيتروس لياكوراس” تأكيده ما معناه أن السيسي كبح جماح من قاموا بإبرام الاتفاقية مع الأتراك، ما يساعد اليونان ومصر على وقف طموحات الجانب التركي.

ترجمة المرصد – خاص

