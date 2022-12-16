المنقوش: قرار السيسي بترسيم الحدود مع ليبيا انتهاكا للمياه الإقليمية

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الصلاحية رفضها لقرار جمهورية مصر العربية، المتعلق بترسيم الحدود البحرية بين البلدين وتدعو القاهرة إلى إطلاق محادثات بالخصوص في هذا الشأن.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك جاء فيه ، أن الإعلان الرئاسي المصري للحدود البحرية الغربية المصرية يعد انتهاكا للمياه الإقليمية والجرف القاري لليبيا.

وأضاف البيان أن القرار المصري ترسيم غير عادل بموجب القانون الدولي لإعلانه من جانب واحد. ومخالف لمبادىء حسن النية الذي تدعيه مصر في كل المحافل الدولية باحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها.

كما أشار البيان إلى أن، ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا ومصر يجب أن يتم عبر مفاوضات تضمن مصالح الطرفين وتضمن مبدأ المساواة.

ونبهت خارجية الوحدة بأنه من الممكن إحالة هذا النزاع إلى محكمة العدل الدولية للاتفاق بين الطرفين بهذا الخصوص.

كما حثت الحكومة المصرية على النظر في إطلاق المحادثات حول الحدود البحرية مع حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا.