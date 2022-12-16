وفد مجلس النواب يزور مقر المؤتمر الدولي للبرلمانيين “IPC” بالعاصمة الباكستانية

قام وفد من مجلس النواب برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري بزيارة إلى مقر المؤتمر الدولي للبرلمانيين ” IPC ” في العاصمة الباكستانية ” إسلام آباد ”.

وبحسب الموقع الرسمي للمجلس على “فيسبوك” اليوم الجمعة تجول الوفد خلال الزيارة الذي كان في استقبالهم الأمين العام للمؤتمر “سيتارا عياز” داخل مقر المؤتمر الدولي للبرلمانيين الذي يُعد منصة للأعضاء الفرديين في البرلمانات الوطنية من كافة أنحاء العالم ،

كما يعمل المؤتمر على دمج البرلمانيين من مختلف القارات في منظومات الحكومة والدبلوماسية الدولية وكذلك حل المشكلات العالمية والإقليمية و فتح آفاق التعاون وخلق استراتيجيات لتبادل الخبرات وإرساء قيم الديمقراطية وتعزيز السلام والازدهار في العالم وفقا للمصدر ذاته .

ودوّن النويري كلمة في سجل الزيارات الخاصة بالمؤتمر أثني خلالها على عمل المؤتمر الدولي للبرلمانيين ” IPC ” ودوره في جمع البرلمانيين من مختلف دول العالم لتوحيد وجهات النظر و الآراء وتحقيق التفاهم بما يعزز دور البرلمانيين لحل القضايا الإقليمية الدولية.

واختتمت الجولة التي قام بها وفد مجلس النواب في أوراقه المؤتمر الدولي بتبادل الدروع والهدايا التذكارية بين الجانبين .

يشار إلى أن المؤتمر الدولي للبرلمانيين ” IPC ” تأسس في عام 2019.م ويضم في عضويته اكثر من 100 عضو من مختلف برلمانات العالم بشكل فردي.