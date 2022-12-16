التكبالي: تسليم بوعجيلة سيسقط حكومة الدبيبة

رأى عضو مجلس النواب، علي التكبالي، أن عملية اختطاف وتسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ستكون القشة التي ستقسم ظهر حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وسيُسقطها.

وأكد التكبالي في تصريحات صحفية أن إعادة فتح لوكربي خيانة عظمى، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيوفر عدداً من المحامين في الولايات المتحدة للدفاع عن بوعجيلة، كما أن أكثر من 90 نائبًا طلبوا عقد جلسة الأسبوع المقبل قبل جلسة المساءلة التالية لبوعجيلة بتاريخ 27 ديسمبر.

وقال “سبق وطالبنا النائب العام بفتح تحقيق في الأمر واتخاذ إجراءات محلية ودولية لضمان عودة بوعجيلة إلى ليبيا، فتسليمه يأتي في إطار صفقة بين واشنطن التي دعمت بقاء الدبيبة على رأس السلطة مقابل الوصول إلى بوعجيلة”.

وأضاف التكبالي: “تغير موقف السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الذي صرح به مباشرة بعد تسلمهم بوعجيلة بأنه لا حاجة لحكومة أخرى وأن حكومة الدبيبة هي التي ستبقى لحين إجراء انتخابات دليل واضح على الصفقة الثنائية، وعليه الكف عن التدخل في الشأن الداخلي الليبي، خصوصًا وأن تمديد أو إنهاء ولاية الحكومات يعود للبرلمان دون سواه”.