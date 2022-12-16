العربية لحقوق الإنسان في ليبيا تعرب عن قلقها من الاشتباكات المسلحة في صبراتة

العنوان – صبراتة

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا عن عميق قلقها من اندلاع الاشتباكات المسلحة بمدينة صبراتة بين مايعرف بكتيبة البراعم وقوة إنفاذ القانون

واستنكرت المنظمة تقاعس وعدم تحرك وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية لفض النزاع المسلح الدائر.

ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان كلا من المجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة بالعمل معاً وتكثيف جهودهما من أجل تهدئة النزاع المسلح واستعادة الأمن بالمدينة وضواحيها.

وأكدت أن التحشيد والتحركات العسكرية الواسعة لطرفي النزاع في المدينة وضواحيها ستؤدي إلى خسائر بشرية غير محدودة، وبخاصة مع انتشار السلاح على نحو واسع.

وأعربت المنظمة عن خشيتها اغتنام الجماعات الإرهابية التي تفيذ المصادر المطلعة عودتها مؤخرا لمدينة صبراتة وضواحيها حالة تشظي وهشاشة النظام الأمني بالمنطقة الممتدة من جنزور إلى معبر رأس إجدير لتنفيذ أعمال إرهابية تربك المشهد وتعمق الأزمة الإنسانية.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته، وضرورة العمل على إدراج أسماء مرتكبي الجرائم الفظيعة ومساعديهم على لائحة العقوبات بمجلس الأمن الدولي.