الحركة الوطنية الشعبية تطالب بمقاضاة حكومة الدبيبة محليًا ودوليًا لتسليمها أبو عجيلة مسعود إلى واشنطن

ليبيا – أصدرت الحركة الوطنية الشعبية الليبية بيانًا بشأن تسليم المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي.

الحركة أدانت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه ما قامت به حكومة تصريف الأعمال التي وصفتها بـ”حكومة العمالة” بتسليم المواطن أبو عجيلة مسعود إلى السلطات الأمريكية، بمخالفة واضحة للقانون الليبي والاتفاق الليبي الأمريكي بخصوص قضية “لوكربي” مقابل دعم أمريكي لبقاء الحكومة سيفًا مسلطًا على رقاب الليبيين.

ودعت الحركة الوطنية الشعبية الليبية القوى الوطنية من سياسيين وقانونيين ومثقفين للعمل على تحميل الحكومة المسؤولية الأخلاقية ومقاضاتها محليًا ودوليًا على هذا العمل الشنيع الذي يمس بحقوق وكرامة المواطن الليبي.

