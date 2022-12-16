متحدث “النفط”: إسقاط ديون ليبيا في مساهمتها بميزانية “أوبك”

قال المتحدث باسم وزارة النفط والغاز “أحمد جمعة” في تصريحات صحفية، إنه تمّ إسقاط الديون المتراكمة على ليبيا في مساهمتها بميزانية منظمة أوبك منذ 2017.

وأضاف أن الديون بلغت حوالي 20 مليون دينار ليبي وتم بذل جهد كبير لإقناع مجلس وزراء المنظمة لإسقاط هذه الديون.

وأشار إلى أنه بالنسبة للاتفاق بين شركتي إيني وبي بي لم يتم إبلاغ الوزارة إلى حدّ الآن بما تعتزم المؤسسة الوطنية للنفط القيام به.

ولفت جمعة إلى أنه، تبلغ حجم صادرات الغاز إلى إيطاليا حوالي 340 مليون قدم مكعب، مؤكدا أنه لم يتم تقديم أي مقترحات من طرف المؤسسة الوطنية للنفط للوزارة بخصوص زيادة خطة الإنتاج إلى 2 مليون برميل يوميا.

وأضاف جمعة قائلا: لم نستلم أي معلومات من المؤسسة الوطنية للنفط بأن هناك شركات قررت استئناف نشاطها في ليبيا.