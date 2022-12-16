رئيس الحكومة يبحث مع الزرقاء والواعر ملف الخدمات والمشاريع التنموية بسرت وبني وليد

بحث رئيس الحكومة فتحي باشاغا مع عضو مجلس النواب عن مدينة سرت حسن الزرقاء مساعي الحكومة فيما يخص الخدمات و المشاريع التنموية و إعادة إعمار المدينة

و أكد باشاغا أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لبلدية سرت ولديها خطط وبرامج لتنفيذ مشاريع تنموية تعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مضيفاً أن اللجان المختصة قد شرعت في صيانة وتأهيل عدد من المرافق الخدمية والمؤسسات التعليمية و الترفيهية.

كما بحث رئيس الحكومة مع عضو مجلس النواب عن مدينة بني وليد محمد الواعر الاحتياجات الخدمية وسبل توفير الدعم المالي لحل المشاكل والمختنقات التي تعانيها مدينة بني وليد و كذلك صيانة المرافق العامة بصورة عاجلة و وضع حلول مستدامة لتحسين أداء المرافق الصحية والتعليمية والخدمية.