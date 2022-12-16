العقوري: يمكننا الاستفادة من التجربة الإماراتية في النظام الاتحادي

التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب “يوسف العقوري”، عبر الإتصال المرئي، مع رئيس لجنة الخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور “علي راشد النعيمي”.

وأكد ” العقوري ”، عُمق العلاقات مع دولة الإمارات العربية، وحرصه على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في كافة المجالات، مشددا على أهمية دور دولة الإمارات في الملف الاقتصادي الليبي باعتبارها عضو في المجموعة الاقتصادية حول ليبيا.

وأشار إلى إمكانية الاستفادة من التجربة الإماراتية في مجال الحُكم الرشيد والنظام الاتحادي، لافتاً إلى أهمية وضع برامج للتعاون الفني بين البلدين.

ومن جانبه، أكد رئيس لجنة الخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضرورة الحفاظ على وحدة التراب الليبي، ووجوب نسيان الماضي وأن يجتمع الليبيين على طاولة واحدة من أجل أن تنعم دولة ليبيا بالأمن والأمان والاستقرار.

وأعرب عن تمنيات بلاده باستقرار ليبيا والتوافق بين الأطراف الليبية، كما أكد رفض بلاده للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي.