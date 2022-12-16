انتهاك للمياه الإقليمية..خارجية الوحدة الوطنية ترفض قرار مصر بترسيم حدودها البحرية الغربية

العنوان – طرابلس

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية اليوم الجمعة، رفضها القرار الرئاسي المصري بترسيم الحدود البحرية الغربية مع ليبيا.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، أن القرار الرئاسي الصادر في مصر بترسيم حدودها البحرية الغربية يُعدّ انتهاكاً للمياه الإقليمية والجرف القاري لدولة ليبيا.

وأوضحت أن هذا الترسيم يُعتبر ترسيما غير عادل بموجب القانون الدولي لإعلانه من جانب واحد، ولا يُعتبر الخط الحدودي البحري المعلن من جانب واحد تساوي المسافة بين السواحل الرئيسية لليبيا ومصر.

وأضافت الوزارة أن هذا الترسيم إخلال بمبادئ حسن النية لمخالفته ما تدّعيه مصر في كل المحافل الإقليمية والدولية باحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها.

ولفتت إلى أن ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين الجارتين يجب أن يتم من خلال اتفاق عبر مفاوضات تضمن مصالح الطرفين وتحترم مبدأ المساواة.

ونبهت وزارة الخارجية بأنه من الممكن إحالة هذا النزاع إلى الوسائل السلمية للتسوية بموجب المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية التي سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين أثناء المفاوضات.

وأشارت إلى أن ليبيا لديها باع طويل بهذا الخصوص في احترام التزاماتها وقضية الجرف القاري بين ليبيا والجارة تونس وكذلك مع مالطا في الفترة القريبة الماضية.

وحثت الوزارة الحكومة المصرية على النظر في إطلاق المحادثات حول الحدود البحرية مع حكومة الوحدة الوطنية.