مندوب الإمارات بمجلس الأمن يُشيد بمساعي دول الجوار الليبي من أجل الدفع نحو إجراء الانتخابات في ليبيا

نيويورك 16 ديسمبر 2022 (وال)- دعا نائب مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة محمد بوشهاب، جميع الأطراف إلى تنسيق جهودهم مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي لإنجاح مساعيه، منوها بأهمية المصالحة الوطنية لطي صفحة الماضي وتعزيز اللحمة الوطنية بما يخدم السلم والأمن على المدى البعيد.

وأكد بوشهاب – في كلمة ألقاها في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا اليوم الجمعة – دعم بلاده لخطوات توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا، بما يحول دون الانتشار غير المشروع للأسلحة، ويضمن عدم تكرار الاشتباكات وإصلاح القطاع الأمني.

كما أشاد في كلمته بمساعي دول الجوار الليبي من أجل الدفع نحو إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا، مشيرة إلى دعمها تلك الجهود، كما أعرب عن تطلع بلاده لخارطة طريق مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي، التي تأمل أن تقدم مسارات أساسية تحقق طموحات الليبيين في الأمن والإزدهار.

وجدّد بوشهاب مطالبة بلاده بضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب بشكل تدريجي ومتوازن من ليبيا، مشيدًا بالجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الساعية إلى الحفاظ على اتفاقية وقف إطلاق النار. (وال)

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