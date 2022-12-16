الزوبية: على الدبيبة أصبح إمبراطور المال والسلطة الخفية في ليبيا

أكد جمال الزوبية مدير إدارة الإعلام الخارجي الأسبق، أن عائلة الدبيبة تربت وترعرعت في عهد العقيد معمر القذافي، على حد قوله.

وقال الزوبية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” آل الدبيبة كانوا أسرة ليبية كادحة كغيرهم حتى منتصف السبعينات، تبناهم القذافي وكبروا في عهده وعلى يديه”.

وأضاف:” حتى أصبح الحاج علي إمبراطور المال والسلطة الخفية في ليبيا، وكان يثق فيهم أكثر من أبنائه، وحاول أقرباء معمر تحييده ففشلوا”.

وتابع:” ما يقولونه عنهم مردود على سيدهم، فهم نتاج رعايته”، على حد تعبيره.