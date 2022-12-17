القابضة للاتصالات: إحباط هجمات “حجب الخدمة” على عدد من شركات بالقطاع

أعلنت الشركة القابضة للاتصالات إحباط هجمات منسقة على عدد من شركات القطاع خلال الفترة الأخيرة.

وشُنّت هجمات إلكترونية من نوع هجمات «حجب – حرمان الخدمة»، على شركات ليبية عدة، وهي ليست بالجديدة، «فلطالما تصدّت لها شركة الاتصالات الدولية وأحبطتها مرارا»، وفق بيان الشركة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة

وأشارت الشركة إلى أن الجديد في هذه الهجمات هو ازدياد حدتها، واختلاف نوعها، متابعة «إذ ركزت على نوعين من هجمات حجب الخدمة

وكان مركز بيانات الشركة الليبية للاتصالات والتقنية، آخر من تعرض لها..