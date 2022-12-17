“المنفي” يبحث مع “بايدن” وعدد من المسؤولين بالولايات المتحدة سبل الاستقرار في ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وعدد من المسؤولين بالولايات المتحدة الأمريكية، أثناء مداولات قمة قادة الولايات المتحدة وأمريكا المنعقدة بواشنطن.

كما أجرى مشاورات مع عضو لجنة القوات المسلحة بالكونغرس، جون جاراميندي، ومع رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن المنفي، طرح خلال لقاءاته بالمسؤولين سبل الاستقرار في ليبيا، ورؤية المجلس الرئاسي للحل على الجانب السياسي والاقتصادي.

وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن التزام بلاده بدعم استقرار ليبيا وإنجاح التداول السلمي للسلطة.

كما عبر عضو لجنة القوات المسلحة بالكونغرس عن دعم جهود الاستقرار في ليبيا، فيما أكدت رئيسة مجلس النواب، إيلاء الولايات المتحدة أهمية للملف الليبي، ودعمهم لجهود بناء السلم والأمن في ليبيا.

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