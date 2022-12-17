مركز تأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة بنغازي يحتفل باليوم العالمي والعربي لذوي الإعاقة

شهد مركز تأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة بنغازي احتفالًا باليوم العالمي والعربي لذوي الإعاقة تحت شعار “حلول تحويلية للتنمية الشاملة دور الابتكار في الدفع قدماً نحو عالم ميسور ومنصف” بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وألقيت العديد من الكلمات المشجعة بمناسبة هذا اليوم من قبل مدير المركز وعدد من الجهات المشاركة في هذا الحدث الإنساني.
كما تم افتتاح المقر الإيوائي الخاص بالمبتورين وصالة العلاج الطبيعي التابعة لقسم الأطراف الصناعية والمغسلة الخاصة بالمركز وعلى هامش الاحتفال أقيم معرض للفنون الجميلة من أعمال ذوي الإعاقة .
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