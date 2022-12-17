ليبيا الان

مركز تأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة بنغازي يحتفل باليوم العالمي والعربي لذوي الإعاقة

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

شهد مركز تأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة بنغازي احتفالًا باليوم العالمي والعربي لذوي الإعاقة تحت شعار “حلول تحويلية للتنمية الشاملة دور الابتكار في الدفع قدماً نحو عالم ميسور ومنصف” بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
 وألقيت العديد من الكلمات المشجعة بمناسبة هذا اليوم من قبل مدير المركز وعدد من الجهات المشاركة في هذا الحدث الإنساني.
كما تم افتتاح المقر الإيوائي الخاص بالمبتورين وصالة العلاج الطبيعي التابعة لقسم الأطراف الصناعية والمغسلة الخاصة بالمركز وعلى هامش الاحتفال أقيم معرض للفنون الجميلة من أعمال ذوي الإعاقة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك