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«الرئاسي»: المنفي بحث سُبل استقرار ليبيا مع بايدن والقادة الأمريكيين

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أجرى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مشاورات خاصة مع عدد من المسؤولين بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، فإن المنفي التقى بالرئيس الأمريكي “جو بايدن”، أثناء مداولات قمة قادة الولايات المتحدة وأمريكا.

كما أجرى مشاورات مع عضو لجنة القوات المسلحة بالكونغرس “جون جاراميندي”، ومع رئيس مجلس النواب الأمريكي “نانسي بيلوسي”.

وطرح المنفي، خلال اللقاءات بالمسؤولين، سُبل الاستقرار في ليبيا، ورؤية المجلس الرئاسي للحل على الجانب السياسي والاقتصادي.

وأعرب الرئيس الأمريكي، عن التزام بلاده بدعم استقرار ليبيا وإنجاح التداول السلمي للسلطة.

كما عبر عضو لجنة القوات المسلحة بالكونغرس، عن دعم جهود الاستقرار في ليبيا.

من جانبها، أكدت رئيس مجلس النواب، إيلاء الولايات المتحدة أهمية للملف الليبي، ودعمهم لجهود بناء السلم والأمن في ليبيا.

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استقرار ليبيا الرئاسي القادة الأمريكيين المنفي بايدن

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صحيفة الساعة 24

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