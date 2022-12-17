“مبادرة 5+5 دفاع” تشيد بأهمية الاستقرار في ليبيا

بمشاركة تسعة دول متوسطية منها ليبيا، انعقد اليوم الجمعة بنادي الضباط بالعاصمة المغربية، الرباط الاجتماع الثامن عشر لوزراء دفاع دول أعضاء مبادرة ” 5 + 5 دفاع “، برئاسة المملكة المغربية، وذلك لتقديم حصيلة أنشطة التعاون التي تم إنجازها برسم سنة 2022، وتسطير برنامج عمل المبادرة لسنة 2023،وفقا لبلاغ لإدارة الدفاع الوطني المغربي.

وأوضح البلاغ، أن رؤساء وفود كل من فرنسا، وإيطاليا، وليبيا، ومالطا، وموريتانيا، والمغرب، والبرتغال، وإسبانيا، وتونس، أشادوا بالنتائج المسجلة برسم سنة 2022، كما عبروا عن التزامهم المستمر من أجل إنجاز الأنشطة المدرجة في برنامج عمل المبادرة لسنة 2023.

وتدارس رؤساء وفود دول أعضاء المبادرة خلال ذات اللقاء نتائج أنشطة المركز الأورو – المغاربي للبحوث والدراسات الاستراتيجية التي توجت بإنجاز بحث تحت إشراف موريتانيا، حول موضوع “استغلال الموارد المائية والطاقات المتجددة كاستراتيجية لتحقيق الاستقرار المستقبلي في فضاء 5+5″، الدراسة التي أبرزت التحديات التي يتعين مواجهتها، وكذا الإمكانيات التي يجب تعبئتها من طرف الدول الأعضاء في ما يتعلق بالموارد المائية والطاقات المتجددة.

وعبر رؤساء الوفود المشاركة عن أهمية التقدم الذي تم تحقيقه من قبل السلطات الليبية على مستوى الأمن والاستقرار والذي سيساهم في استتباب الأمن والمحافظة على الوحدة والسيادة الوطنية لهذا البلد الشقيق.

وتقرر خلال الاجتماع التأكيد على أهمية مواصلة توسيع نطاق التعاون بين دول المبادرة ليشمل مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك كقوات العمليات الخاصة والأمن السيبراني والطائرات بدون طيار ومكافحة الإرهاب والبحث والإنقاذ والذكاء الاصطناعي ومكافحة التلوث البحري والتحديات الأمنية الناجمة عن التغيرات المناخية.

وفي ختام هذا الاجتماع تمت المصادقة على برنامج عمل “مبادرة 5+5 دفاع” برسم سنة 2023 الذي سيتميز بالرفع من عدد الأنشطة المبرمجة بحوالي 20 في المائة مقارنة مع سنة 2022، مما يؤكد عزم والتزام الدول الأعضاء للحفاظ على دينامية وحيوية المبادرة وعلى البيان المشترك من مع الإشادة بالإنجازات المسجلة تحت الرئاسة المغربية، وتولي جمهورية البرتغال الرئاسة الدورية لهذه المبادرة برسم سنة 2023 من أجل مواصلة استدامة عمل المبادرة خدمة للسلم والأمن لضفتي غرب البحر الأبيض المتوسط.