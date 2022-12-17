شعارات قوية في طرابلس ضد الدبيبة وحكومته

هاجم متظاهرون في العاصمة طرابلس رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة بسبب تسليمه أبوعجيلة للولايات المتحدة.

ورفع المحتجون في “ساحة الشهداء” في طرابلس شعارات “تخوين وعمالة” للدبيبة مطالبينه بالرحيل وبإعادة أبوعجيلة إلى موطنه وأهله.

وشهدت عدة مدن ليبية اليوم الجمعة مظاهرات كبيرة غاضبة على تسليم المريمي مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.

واستنكر المتظاهرون قرار حكومة الدبيبة والذي أفضى لتسليم المريمي للسلطات الأمريكية لمحاكمته.

ومن جانبهم طالب المجلس الاجتماعي لحكماء وأعيان غات في بيان له، خلال وقفة احتجاجية نظمها أهالي غات ضد تسليم المريمي، الصديق الصور بإصدار “مذكرة توقيف وإحضار فوري وعاجل بحق كل من كانت له اليد في تسليم المواطن بوعجيلة مسعود إلى جهات أجنبية”.

كما طالب المجلس وفق نص البيان “برفع الحصانة لمن فعل هذا الفعل الشنيع وتسليم مواطن ليبي لجهة أجنبية”.

وطالب المجلس جميع المحامين الوطنيين والشرفاء بالاصطفاف للدفاع عن قضية بوعجيلة مسعود، حتى يرجع إلينا سالمًا بقوة القانون، وفق نص البيان.