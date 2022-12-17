رئيس لجنة الخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي بالإمارات يؤكد على الحفاظ على وحدة التراب الليبي

العنوان – طبرق

أكد رئيس لجنة الخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات علي راشد النعيمي على الحفاظ على وحدة التراب الليبي.

وشدد النعيمي خلال لقائه مع رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، عبر الاتصال المرئي، على وجوب نسيان الماضي وأن يجتمع الليبيين على طاولة واحدة من أجل أن تنعم دولة ليبيا بالأمن والأمان والاستقرار.

وأعرب عن تمنيات بلاده باستقرار ليبيا والتوافق بين الأطراف الليبية، كما أكد رفض بلاده للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي.

ومن جهته، قال العقوري، إنه بالإمكان الاستفادة من التجربة الإماراتية في مجال الحُكم الرشيد والنظام الاتحادي.

وأكد العقوري خلال لقائه على أهمية وضع برامج للتعاون الفني بين البلدين، لافتًا إلى حرصه على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

وأشار رئيس اللجنة إلى دور دولة الإمارات المهم في الملف الاقتصادي الليبي باعتبارها عضو في المجموعة الاقتصادية حول ليبيا.