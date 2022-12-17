الزحوف: الاتفاق بين أعيان “الزاوية وصبراتة” على التهدئة.. حتى تسليم المطلوبين

أعلن عضو رابطة حكماء وأعيان الزاوية البشتي الزحوف، عن عودة الهدوء بشكل نهائي.

وقال الزحوف في تصريحات صحفية، إن “الاشتباكات توقفت منذ ساعات، وجرى الاتفاق بين مجلسي حكماء وأعيان الزاوية وصبراتة، وعميد البلدية ومديرية الأمن على التهدئة، إلى أن يتم تسليم المطلوبين”.

وأوضح أنه “خلال الاشتباكات كان هناك حالة وفاة واحدة وإصابة آخر ، ومن ثم توفي أحد المصابين المشاركين في الاشتباكات”.

وأشار الزحوف إلى أن “الاتفاق انتهى إلى توقف الاشتباكات بشكل نهائي، وأن تكون الواقعة لدى جهات الاختصاص وتباشر التحقيقات والقضاء والقانون يأخذ مجراه”.