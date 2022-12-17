برلماني بريطاني: نرحب باحتجاز “أبوعجيلة” ونتطلع إلى جلب “عبد الله السنوسي”

قال عضو مجلس العموم البريطاني ” كيني ماكاسكيل “: نُرحب باحتجاز ” أبوعجيلة مسعود “، ونتطلع إلى جلب عبدالله السنوسي ..

وأضاف “البرلماني البريطاني” في تصريحات صحفية قائلا: لماذا لا يتم تسليمنا عبدالله السنوسي بعدما استلمت الولايات المتحدة بوعجيلة مسعود..

مشيرا أن تورط بوعجيلة في تفجير لوكربي، كان معروفا للجميع، وكان على رأس القائمة المطلوبة لدينا القذافي نفسه، وتلاه السنوسي، ولكن بوعجيلة كان يعتلي القائمة حتى أنه كان مطلوبًا بصورة أكبر من المقرحي نفسه.

كما لفت إلى أن بوعجيلة صنع القنبلة التي دمرت الطائرة والمدينة التي أدناها، فهو قام بتجهيز القنبلة ووضعها في حقيبة حملها المقرحي لمالطا.

وتابع قائلا: القذافي رفض طلبات عديدة لتسليم بوعجيلة، ورفض حتى أن نتواصل معه لمقابلته، وبالتالي ظل المُشتبه الرئيسي به بعيد المنال. وفقا لقوله..

مضيفا، حتى عندما سقط القذافي ظل تسليمنا مسعود بعيد المنال، حيث كان أمراء الحرب يكرهون بعضهم البعض، لكنهم جميعًا كرهوا الولايات المتحدة..

واستطرد قائلا: لا أدري لماذا تم تسليم بوعجيلة الآن؟ هل مقابل أموال أم أسلحة، أم ربما مقابل عرض آخر، لكن أتمنى أن يتضمن هذا العرض تسليم السنوسي أيضًا. وفقا لتصريحات البرلماني البريطاني.