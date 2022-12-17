ليبيا الان

التكبالي يكشف عن اختطاف أمريكا لعميد مخابرات متقاعد في وادي كعام

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

كشف عضو مجلس النواب علي التكبالي، مساء الجمعة، عن عملية خطف أخرى لضابط ليبي متقاعد في منطقة وادي كعام غرب زليتن.

وقال التكبالي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” :”اختطاف عميد المخابرات المتقاعد محمد عوض ووضعه على متن طائرة أمريكية في وادي كعام”.

 

وتابع عضو مجلس النواب في تغرديته :”يبدو أن القصة أكبر من لوكربي”، في إشارة إلى اختطاف المواطن بوعجيلة مسعود وتلسيمه إلى الولايات المتحدة لتورطه في قضية لوكربي.

وأكد التكبالي، أن موقعًا مقربًا من الجيش الأمريكي أعلن عن نجاح قوة أمريكية خاصة بتنفيذ عملية إنزال غرب مدينة زليتن الليبية.

وأوضح النائب، أن عملية الإنزال تمت باستخدام مروحتين من طراز V-22 أوسبري ونفذتها وحدة المهمات الخاصة الأمريكية التابعة لقوة سيل الأمريكية الخاصة بعد منتصف الليل.


عدد المشاهدات:
69

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك