التكبالي يكشف عن اختطاف أمريكا لعميد مخابرات متقاعد في وادي كعام

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كشف عضو مجلس النواب علي التكبالي، مساء الجمعة، عن عملية خطف أخرى لضابط ليبي متقاعد في منطقة وادي كعام غرب زليتن.

وقال التكبالي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” :”اختطاف عميد المخابرات المتقاعد محمد عوض ووضعه على متن طائرة أمريكية في وادي كعام”.

إختطاف عميد المخابرات المتقاعد محمد عوض ووضعه على متن طائرة أمريكية في وادي كعام. يبدو أن القصة أكبر من لوكربيى. — Ali Tekbali (@Beebboa) December 16, 2022

وتابع عضو مجلس النواب في تغرديته :”يبدو أن القصة أكبر من لوكربي”، في إشارة إلى اختطاف المواطن بوعجيلة مسعود وتلسيمه إلى الولايات المتحدة لتورطه في قضية لوكربي.

وأكد التكبالي، أن موقعًا مقربًا من الجيش الأمريكي أعلن عن نجاح قوة أمريكية خاصة بتنفيذ عملية إنزال غرب مدينة زليتن الليبية.

وأوضح النائب، أن عملية الإنزال تمت باستخدام مروحتين من طراز V-22 أوسبري ونفذتها وحدة المهمات الخاصة الأمريكية التابعة لقوة سيل الأمريكية الخاصة بعد منتصف الليل.