باتيلي: أبلغت الدبيبة بشأن الاجتماع المقبل لرئاستي مجالس النواب والدولة مع الرئاسي

قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي إنه أبلغ رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة بشأن الاجتماع المقبل لرئاستي مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي “للحصول على أقصى درجة ممكنة من الدعم للعملية”.

وأشار باتيلي إلى أن العمل جاري مع المجلسين لتحديد مكان وزمان جديدين داخل ليبيا لإتمام هذا اللقاء، كما يتواصل مع المجلس الرئاسي الذي بادر باقتراح عقد اللقاء في الأساس، حسب إحاطته أمام جلسة مجلس الأمن حول ليبيا، اليوم الجمعة.

ولفت المبعوث الأممي إلى أنه “حث المجلسين سابقا على الترفع عن المصالح الشخصية والفئوية، والعمل على نحو بناء تجاه إنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات خلال أجل زمني محدد، وذلك تماشيا مع التطلعات الملحة لغالبية المواطنين الليبيين”.

وألح باتيلي على رئيسي المجلسين المستشار عقيلة صالح وخالد المشري للقاء داخل ليبيا، لإظهار “استعدادهما للشروع بشكل جدي في الحوار بهدف إيجاد مخرج من الأزمة”، وبالفعل وافقا على اللقاء برعاية الأمم المتحدة في الزنتان في الرابع من ديسمبر، مكملا “كان من المؤمل أن يشكل اللقاء فرصة للإيذان باستئناف الحوار السياسي على التراب الليبي، لكن للأسف تأجّل الاجتماع لأسباب لوجستية لم تكن متوقعة بالإضافة إلى العقبات السياسية التي استجدت”.