عضو رابطة أعيان الزاوية: الاتفاق بين أعيان “الزاوية وصبراتة” على التهدئة.. حتى تسليم المطلوبين

أعلن عضو رابطة حكماء وأعيان الزاوية البشتي الزحوف، عن عودة الهدوء بشكل نهائي ، وانسحاب قوة إنفاذ القانون بالإدراة العامة للعمليات الأمنية بالمنطقة الغربية.

وقال الزحوف في تصريحات صحفية ، إن الاشتباكات توقفت منذ ساعات، وجرى الاتفاق بين مجلسي حكماء وأعيان الزاوية وصبراتة، وعميد البلدية ومديرية الأمن على التهدئة، إلى أن يتم تسليم المطلوبين.

وأوضح أنه خلال الاشتباكات كان هناك حالة وفاة واحدة وإصابة آخر من قوة إنفاذ القانون “الزاوية”، ومن ثم توفي أحد المصابين المشاركين في الاشتباكات التابعين لكتيبة العمو صبراتة.

وأشار الزحوف إلى أن الاتفاق انتهى إلى توقف الاشتباكات بشكل نهائي، وأن تكون الواقعة لدى جهات الأختصاص وتباشر التحقيقات والقضاء والقانون يأخذ مجراه.