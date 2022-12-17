الحامي: الدبيبة اتهم المريمي بأنه يحمل جنسية تونسية وهو نفسه لديه جنسية أخرى

قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري نعيمة الحامي، أن “العالم لم يصل حتى الآن إلى تعريف للإرهاب ولا أعلم على ماذا استند رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة ليصف المريمي بالإرهابي”.

وتسائلت الحامي في تصريحات صحفية، “كيف يتم بيع أبناء ليبيا بكل بساطة بغض النظر عن توجهاتهم وخلفياتهم”، مشيرة إلى أن “القانون الليبي واتفاقاتنا والقوانين المنظمة تقول إنه من المفترض أن يحاكم المريمي في ليبيا”.

وتابعت قائلة: “الدبيبة يقول إن المريمي مجرم ومتهم وإرهابي، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، ونتساءل عن الصفقة التي باع بها الدبيبة المريمي وليبيا”.

وأشارت إلى أن اعتراف الدبيبة بتسليم المريمي أثبت بأنه وحكومته يبيعون ليبيا كلها وليس المريمي فقط، وإلى ان الدبيبة اتهم المريمي بأنه يحمل جنسية تونسية وهو لديه جنسية أخرى وأغلب وزرائه يحملون جنسيات أخرى.

كما نوهت إلى أن ،” الدبيبة يصف المريمي بأنه من أنصار النظام السابق والدبيبة من مؤيدي هذا النظام أصلا”.