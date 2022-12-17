عبدالعزيز: رحموا على تريس فبراير اللي جبتلكم الحرية وخلت عائلة بوعجيلة تتظاهر

قال عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته محمود عبد العزيز، إنه تلقى مقطع لعائلة أبوعجيلة وهم يتظاهرون من أجل ابنهم ويهتفون ضد الحكومة ووزيرة الخارجية، وعندها قرأ الفاتحة وترحم على “الشهداء الأبرار” الذين ماتوا من أجل الحرية وفق قوله.

كتب قائلًا على فيسبوك “الله الله على أيام القايد.. المقرحي وافحيمة لم نرى أي مظاهرة تحتج على تسليمهما.. اختفوا العلماء وقتلوا تقتيلاً ومنعوا أهلهم وأقاربهم من العمل وحرموا من حقوقهم المدنية، وكانت وثائق التعارف فيها سؤال إذا أحد أقاربك من الكلاب الضالة أو الزنادقة… رحموا على فبراير وشهداءها وتريسها اللي جابتلكم الحرية .. لا تنكروا جميل هذه الثورة المباركة التي أطلقتكم من عقالكم” على حد تعبيره.