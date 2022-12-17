بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 17 ديسمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 17 ديسمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة، مازال الطقس مستقر على اغلب المناطق بينما تتأثر مناطق غرب ليبيا من يوم الغد بتقلبات جوية مصحوبة بسقوط أمطار متفرقة.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة .

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساءا إلى شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22- 27)مْ .

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر من مساء الغد على الجبل الأخضر .

الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة تتحول مساء الغد إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24- 27)مْ وتسجل انخفاض من مساء الغد .

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء الغد على غدامس والحمادة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: جنوبية شرقية فمتغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء الغد إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25- 30)مْ وتسجل انخفاض بداية من يوم الغد على اغلب المناطق.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23-25)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:02)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:04)