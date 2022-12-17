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الزوبية: علي الدبيبة أصبح إمبراطور المال والسلطة الخفية في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد جمال الزوبية مدير إدارة الإعلام الخارجي الأسبق، أن “عائلة الدبيبة تربت وترعرعت في عهد معمر القذافي”، على حد قوله.

الزوبية، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال: ”آل الدبيبة كانوا أسرة ليبية كادحة كغيرهم حتى منتصف السبعينات، تبناهم القذافي وكبروا في عهده وعلى يديه”.

وأضاف: ”حتى أصبح الحاج علي إمبراطور المال والسلطة الخفية في ليبيا، وكان يثق فيهم أكثر من أبنائه، وحاول أقرباء معمر تحييده ففشلوا”.

وتابع: ”ما يقولونه عنهم مردود على سيدهم، فهم نتاج رعايته”، على حد تعبيره.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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