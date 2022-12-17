المنفي يشارك في أعمال قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 December, 2022

شارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في أعمال قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا في دورتها الثانية والتي عُقدت في واشنطن.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن القمة التي عقدت خلال الفترة من 13 – 15 ديسمبر الجاري، تناولت مجالات الاقتصاد وريادة الأعمال ودعم الاستقرار والأمن الغذائي للقارة وعلاقة القارة الإفريقية بالولايات المتحدة.

وشارك المنفي في عدة فعاليات ذات صلة، كما أجرى عدة لقاءات ثنائية لتعزير العلاقات مع الدول الصديقة.

كما التقى المنفي عددا من المسؤولين بالولايات المتحدة الأمريكية، بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن وعضو لجنة القوات المسلحة بالكونغرس “جون جاراميندي”، ورئيس مجلس النواب الأمريكي “نانسي بيلوسي“.

وطرح المنفي خلال لقاءاته بالمسؤولين سُبل الاستقرار في ليبيا، ورؤية المجلس الرئاسي للحل على الجانب السياسي والاقتصادي.