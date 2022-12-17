مخاطبا المنفي..بايدن: الولايات المتحدة ملتزمة بدعم استقرار ليبيا

أخبار ليبيا 24

طرح رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رؤية المجلس للحل على الجانب السياسي والاقتصادي، وتحقيق الاستقرار في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائه الجمعة، الرئيس الأمريكي جو بايدن، وعضو لجنة القوات المسلحة بالكونغرس جون جاراميندي، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، على هامش مداولات قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس أن بايدن أعرب عن التزام بلاده بدعم استقرار ليبيا وإنجاح التداول السلمي للسلطة.

كما عبر جاراميندي عن دعم جهود الاستقرار في ليبيا، وأكدت بيلوسي إيلاء الولايات المتحدة أهمية للملف الليبي، ودعمها لجهود بناء السلم والأمن في ليبيا.

وكان قد شارك المنفي في أعمال قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا في دورتها الثانية والتي عُقدت في واشنطن.