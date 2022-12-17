الهنقاري: لولا الدبيبة حفتر كان سيهاجم طرابلس ليسلم أبوعجيلة لأمريكا

دافع محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، عن تسليم حكومة عبد الحميد الدبيبة، المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية مزاعم بشأن تورطه في قضية لوكربي المقفلة.

كتب قائلًا على فيسبوك: “لو لم يسلمه دبيبة. بعد اعتراف أبوعجيلة بجرمه في قضية لوكربي، طلبت أمريكا تسليمه بموجب اتفاقية بين البلدين. مع عدم تجريم الدولة لا المسؤولية علي النظام الذي اجرم في القضية الزائل. إذن هل تعتقدون أن رفض دبيبة التسليم سوف تترك امريكيا الامر يمر مرور الكرام. وتجربتنا معها سابقة شاهدة. سنوات عجاف”.

أضاف: “اقرب شي لأمريكا، تحرك مواطنها المجرم حفتر نحو الغرب الليبي الذي يجدها فرصة اخري لدخول طرابلس وحكم ليبيا ودخوله يعني معناة 4 مليون ليبي وفتنة بين الشرق والغرب والجنوب مع الموت والدمار وتهجير وسجن واعدمات ميداينة ومقابر جماعية. بوحشية وازمة معيشة اقتصادية ويقبض علي ابوعجيلة ويسلمه لأمريكا مع خطبة نارية من بلعيد الشيخي وأمثاله من الشحاحة. والمبرر التستر علي مجرم عزم علي قتل 271 انسان بين اطفال ونساء. من جميع دول العالم. ينتمي إلى نظام ذل ونهب واهدر اموال الليبي وجعلهم متخلفين وجهلة ومجرمين أمام البشرية. يعجبكم هكي. افيقوا لأنفسكم لن ينفعكم عبيد المقبور اذا وقع الراس في الفاس.” على حد قوله.