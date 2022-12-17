الارصاد: تقلبات جوية بدءاً من الغد مصحوبة بإنخفاض للحرارة وأمطار رعدية بهذه المنـاطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم السبت 17/ 12 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الطقس مازال مستقر هذا اليوم مع درجات حرارة مرتفعة نسبياً على اغلب مناطق ليبيا.

ووفقا للتقرير تتأثر مناطق شمال غرب ليبيا من يوم الغد بتقلبات جوية مصحوبة بإنخفاض في درجات الحرارة ، وتكاثر للسحب من حين لآخر على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة تصحبها حلايا من السحب الرعدية احيانا.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تمتد هذه التقلبات لتشمل بعض مناطق الجنوب الغربي بسقوط أمطار متفرقة خاصة على (غدامس والمناطق المجاورة) وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

والله أعلـــــــــــــــم.