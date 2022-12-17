المنفي ورئيس الحكومة الجزائرية يؤكدان أن حل الأزمة الليبية يكمن في المصالحة الوطنية

أخبار ليبيا 24

استعرض رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع رئيس الحكومة الجزائرية أيمن بن عبد الرحمن، آفاق حل الأزمة الليبية على أسس الحوار والمصالحة الوطنية، بعيدًا عن التدخلات الأجنبية.

وبحسب بيان الحكومة الجزائرية شدد الطرفان على ضرورة حفظ وحدة ليبيا وسلامتها ومصالحها.

جاء ذلك على هامش مشاركتهما في القمة الأمريكية الأفريقية بواشنطن وفق ما ذكرت الحكومة الجزائرية في بيان لها، الجمعة.

ونوه الطرفان لعلاقات الأخوة والتضامن التي تربط البلدين، كما ناقشا سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات.