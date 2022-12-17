الدبيبة: الليبيون يتوجهون لانتخاب 20 مجلسا محليا شبابيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 December, 2022

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إن شباب ليبيا يتوجهون اليوم السبت لانتخاب 20 مجلسا محليا شبابيا بمناطق ومدن ليبية مختلفة.

وبين الدبيبة في تغريدة له بموقع “تويتر” أن الانتخابات تأتي استكمالا لانتخابات المجالس المحلية للشباب، في خطوة حكومية أخرى نحو دعم الشباب، والتحشيد لإقامة الانتخابات الوطنية المنتظرة.

وفي سبتمبر 2021 وافق مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، على مشروع قرار بإنشاء المجالس المحلية والمجلس الوطني للشباب