استقرار حالة الطقس وتقلبات جوية وأمطار غرب البلاد بداية من يوم الغد

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يبقى الطقس مستقرا على أغلب المناطق بينما تتأثر مناطق غرب ليبيا من يوم الغد بتقلبات جوية مصحوبة بسقوط أمطار متفرقة.

وتكون السماء في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة .

والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساءا إلى شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (22- 27)مْ .

وفي الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر من مساء الغد على الجبل الأخضر .

والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة تتحول مساء الغد إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (24- 27)مْ وتسجل انخفاض من مساء الغد .

بينما في الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء الغد على غدامس والحمادة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

والرياح جنوبية شرقية فمتغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء الغد إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (25- 30)مْ وتسجل انخفاض بداية من يوم الغد على اغلب المناطق.

وفي الواحات-السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (23-25)مْ.