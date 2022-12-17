الرئاسي: سنتعامل مع أي طلبات قضائية أمريكية تجاه بوعجيلة

أدان المجلس الرئاسي الليبي تسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة.

وبحسب مقطع فيديو متداول قالت إحدى الصحف أن محمد المنفي أمر بوقف بثه طالبت متحدثة الرئاسي نجوى وهيبة السلطات الأمريكية فيه باستعادة بوعجيلة.

وطالبت وهيبة بالتعامل مع أي طلبات قضائية أمريكية تجاه بوعجيلة في إطار آليات التعاون القضائي بين البلدين وفي ظل ولاية القضاء الليبي.

وكان أجرى المنفي، مشاورات خاصة مع عدد من المسؤولين بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث التقى بالرئيس “جو بايدن”، أثناء مداولات قمة قادة الولايات المتحدة وأمريكا، كما أجرى مشاورات مع عضو لجنة القوات المسلحة بالكونغرس “جون جاراميندي”، ومع رئيس مجلس النواب الأمريكي “نانسي بيلوسي”.

وطرح المنفي خلال لقاءاته بالمسؤولين سُبل الاستقرار في ليبيا، ورؤية المجلس الرئاسي للحل على الجانب السياسي والاقتصادي، وقد أعرب الرئيس الأمريكي عن التزام بلاده بدعم استقرار ليبيا وإنجاح التداول السلمي للسلطة، كما عبر عضو لجنة القوات المسلحة بالكونغرس عن دعم جهود الاستقرار في ليبيا.

وشارك المنفي، في أعمال قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا في دورتها الثانية والتي عُقدت في واشنطن خلال الفترة من 13 – 15 ديسمبر الجاري، وقد تناولت القمة مجالات الاقتصاد وريادة الأعمال ودعم الاستقرار والأمن الغذائي للقارة وعلاقة القارة الإفريقية بالولايات المتحدة.