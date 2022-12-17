العربية لحقوق الإنسان في ليبيا تحذر من عودة الجماعات الإرهابية إلى صبراتة بعد الأحداث الأخيرة

أخبارليبيا24

حذرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، من احتمالية عودة الجماعات الإرهابية إلى صبراتة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة.

وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أن المصادر المطلعة تؤكد عودة الجماعات الإرهابية مؤخرا لمدينة صبراتة وضواحيها.

ونبهت المنظمة من اغتنام الجماعات الإرهابية حالة التشظي وهشاشة النظام الأمني بالمنطقة الممتدة من جنزور إلى معبر رأس أجدير لتنفيذ أعمال إرهابية تربك المشهد وتعمق الأزمة الإنسانية.

وأعربت عن عميق قلقها من اندلاع الاشتباكات المسلحة بمدينة صبراتة بين مايعرف بكتيبة البراعم وقوة إنفاذ القانون وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته، وضرورة العمل على إدراج أسماء مرتكبي الجرائم الفظيعة ومساعديهم على لائحة العقوبات بمجلس الأمن الدولي.

واستنكرت المنظمة تقاعس وعدم تحرك وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية لفض النزاع المسلح الدائر.

وأكدت أن التحشيد والتحركات العسكرية الواسعة لطرفي النزاع في المدينة وضواحيها ستؤدي إلى خسائر بشرية غير محدودة، وبخاصة مع انتشار السلاح على نحو واسع.

ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان كلا من المجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة بالعمل معاً وتكثيف جهودهما من أجل تهدئة النزاع المسلح واستعادة الأمن بالمدينة وضواحيها.