أبو زريبة يناقش كيفية التَنسيق بين مُديرية الأمن والأجهزة الأمنية بِمنطقة سلوق-قمينس

ناقش وزير الداخلية بالحكومة، عصام أبوزريبة، كيفية التَنسيق بين مُديرية الأمن وَالأجهزة الأمنية وَالمراكز بِمنطقة سلوق-قمينس، بحضور مُدير مُديريّة أمن سلوق-قمينس وَمُديري الإدارة وَالمراكز وَالأجهزة الأمنية بِالمدينة.

وبحسب ما أفاده المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، فإن الاجتماع بحث كيفية القضاء على الظواهر السلبية بِالمنطقة، كمَا تمَّ مُناقشة بعض الصعُوبات التي تُواجه العمل الأمني وَتذليلها.

وأضاف المكتب الإعلامي، أنه تم في ختام الاِجتماع التوجه إلى مَقر المُديريِّة، حيث أجرى الوزير جولة تفقدية داخل مكاتبها للاطلاع على آخر التجهيزات.

كما شملت الجولة التفقدية قسم النجدة وعدّة أقسام أخرى وَمراكز شرطة تابعة للمديرية، وَذلك للوقوف على احتياجاتهم.