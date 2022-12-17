الطقس في ليبيا.. أجواء مستقرة ودرجات حرارة معتدلة على أغلب المناطق

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، استمرار الطقس المستقر على أغلب المناطق، بينما تتأثر مناطق غرب ليبيا من يوم غد بتقلبات جوية مصحوبة بهطول أمطار متفرقة.

في رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم مع احتمال بهطول أمطار متفرقة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و27 درجة مئوية.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر من مساء غد على الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و27 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا من مساء غدٍ.

وفي الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء غد على غدامس والحمادة، مع احتمال هطول أمطار متفرقة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا بداية من غد على أغلب المناطق.

أما في الواحات- السرير- تازربو- الكفرة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و25 درجة مئوية.