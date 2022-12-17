الأرصاد: ارتفاع نسبي في درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا

توقعت إدارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للأرصــاد الجويـــة، استقرار الطقس هذا اليوم مع درجات حرارة مرتفعة نسبياً على اغلب مناطق ليبيا.

وأضافت خلال بيانها عن الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم السبت، 17/ 12/ 2022 وخلال اليومين القادمين، تأثر مناطق شمال غرب ليبيا من يوم الغد بتقلبات جوية مصحوبة بإنخفاض في درجات الحرارة.

وأشار المركز إلى تكاثر للسحب من حين لآخر على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة تصحبها حلايا من السحب الرعدية احيانا .

وتنبأ ان تمتد هذه التقلبات لتشمل بعض مناطق الجنوب الغربي بسقوط أمطار متفرقة خاصة على (غدامس والمناطق المجاورة) وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة .