الرئاسي يحذف الفيديو.. وهيبة تطالب باستعادة “بوعجيلة مسعود” من السلطات الأمريكية

أخبار ليبيا 24

طالبت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، السلطات الأمريكية باستعادة المواطن بوعجيلة مسعود، لافتة إلى أن المجلس الرئاسي يُدين تسليمه.

وبحسب مقطع متداول بُث عبر صفحة المجلس قبل حذفه، طالبت وهيبة بالتعامل مع أي طلبات قضائية أمريكية تجاه بوعجيلة في إطار آليات التعاون القضائي بين البلدين وفي ظل ولاية القضاء الليبي.

يأتي ذلك في وقت طرح فيه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رؤية المجلس للحل على الجانب السياسي والاقتصادي، وتحقيق الاستقرار في ليبيا.

والتقى المنفي عضو لجنة القوات المسلحة بالكونغرس جون جاراميندي، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، على هامش مداولات قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس أن بايدن أعرب عن التزام بلاده بدعم استقرار ليبيا وإنجاح التداول السلمي للسلطة.

كما عبر جاراميندي عن دعم جهود الاستقرار في ليبيا، وأكدت بيلوسي إيلاء الولايات المتحدة أهمية للملف الليبي، ودعمها لجهود بناء السلم والأمن في ليبيا.

وأثار تسليم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبالحميد الدبيبة المواطن الليبي بوعجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدعوى تورطه في قضية لوكربي ردود فعل واسعة على المستوى المحلي خصوصًا لرفض هذه الخطوة التي تعتبر إحياء لملف القضية الذي أغلق بشكل نهائي منذ سنوات.

من جانبه قال الدبيبة أمس الخميس، لن أرضى أن تحمل ليبيا وشعبها تبعات عمليات إرهابية منذ أكثر من 30 عاما.

وأضاف الدبيبة في كلمة تعليقًا على تسليم المواطن بوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة الامريكية للتحقيق في تورطه في قضية لوكربي، أنه لن يرضى أن يوضع الليبيون تحت تصنيف الإرهابيين، بسبب وجود متهمين على أرضها.

وتابع :”يجب التفرقة في ملف لوكربي من حيث مسؤوليّة الدولة الليبية، ومن المسار الجنائي الفردي للقضية، فمن جهة مسؤولية الدولة قد أقفل تماما ولن أسمح بفتحه مرة ثانية”.